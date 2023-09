Sindaci dei comuni flegrei scrivono al Prefetto su tema sicurezza

(Di mercoledì 13 settembre 2023)deialdi Napoli per richiedere un intervento urgente suldelladei: Pozzuoli, Quarto, Bacoli e Monte di Procida, hanno inviato una nota congiunta aldi Napoli, Claudio Palomba, per richiedere un incontro urgente suldella. Un appello che i primi cittadinilanciano al fine di aumentare laper letà locali, particolarmente scosse dagli ultimi fatti di cronaca che hanno interessato anche le sedi municipali e gli stessi amministratori. “Siamo certi che ilsaprà ...

...ed acquisizionepareri preliminari vincolanti. Dopo una fase di stallo della Cabina di regia la situazione si è sbloccata nelle ultime settimane: nei giorni scorsi i quattrosi sono dati ...Alla capacità di 'visione'e degli amministratori offriamo la concretezza delle migliori tecnologie e delle competenze necessarie per accompagnare le città italiane nel percorso di ...... è stata fondamentale per collegare le due città e i rispettivi. Senza il sostegno e gli sforzifiorentini Paolo Barberis, fondatore di Nana Bianca, e Lorenzo Coppini, ceo di BC speakers, ...Nardella lancia l'assembleaprimi cittadini, Biffoni chiede chiarezza. Ma il fronte a sinistra è compatto: Pd e sindacato bocciano la quotazione. La sindaca di Siena invita l'ad di Alia e Forza Italia apre al colosso

Perché si discute del terzo mandato di sindaci e presidenti di regione Pagella Politica

Sicurezza nell'area flegrea, appello dei sindaci al prefetto Agenzia ANSA

E' stato il primo cittadino Marco Colombo a fare la scoperta durante uno dei suoi abituali giri per il territorio: «Le fototrappole della polizia locale hanno fatto calare in modo esponenziale il feno ..."Qui siamo tutti stanchi e provati sia fisicamente che psicologicamente, la situazione sta diventando ingestibile e insostenibile" ...Gresta, che in precedenza ha ricoperto le cariche di vicesegretario del circolo GD di Pesaro e di responsabile comunicazione della federazione GD Pesaro-Urbino, è stato ele o con il voto unanime di tu ...