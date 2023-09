“Sex Education” | il trailer della quarta stagione

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Ultimaserie tv Ildi Sexanticipa unaricca di nuove esperienze sessuali, crescita personale, amore, risate, lacrime, amicizia, e tanto altro. Con questa ultimadiciamo addio alla banda di Moordale. Sinossi Dopo la chiusura del liceo di Moordale, Otis e Eric devono affrontare un nuovo inizio – il loro primo giorno al Cavendish Sixth Form College. Otis è nervoso all’idea di creare una nuova clinica, mentre Eric spera con tutto sé stesso che non saranno di nuovo degli “sfigati”. L’istituto Cavendish rappresenta uno shock culturale per tutti gli studenti di Moordale, che fino ad allora pensavano di essere progressisti. Questa nuova scuola è molto diversa, ogni giorno si fa yoga nel giardino comune, si respira un’atmosfera all’insegna ...

...Messina Denaro e quel poster de Il Padrino trovato in uno dei covi FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Serie TV Le serie TV da vedere a settembre 2023 Dal capitolo finale di...Di cosa parlaSe vi siete imbattuti nel trailer ufficiale di4 e volete conoscere qualche anticipazione in più in attesa del debutto previsto in esclusiva su Netflix dal 21 settembre ...Arriva il 21 settembre la quarta e ultima stagione di, serie Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su Now Smart Stick) popolarissima e pluripremiata che racconta le movimentate vicende dei giovani del liceo Moordale. In ...... Frank Langella accusato di molestie FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Serie TV Le serie TV da vedere a settembre 2023 Dal capitolo finale difino al debutto di Tom Jones, ...

Sex Education 4: Il trailer ufficiale italiano della stagione finale ci invita a preparare i fazzoletti ComingSoon.it

Sex Education: il trailer finale della stagione 4 | TV BadTaste.it Cinema

Ecco tutto quello che dovete sapere sulla stagione 4 di Sex Education, l'acclamata serie tv teen-comedy di Netflix.Tra un paio di settimane, Netflix concluderà la sua serie comica, Sex Education, quando la quarta e ultima stagione debutterà sullo streamer. Lo spettacolo cercherà di legare una collezione di finali ...Netflix ha finalmente rilasciato il tanto atteso trailer di Sex education 4 anticipando che al termine di queste puntate calerà definitivamente il sipario sulle vite dei personaggi introdotti ...