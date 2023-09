Seul | missile balistico lanciato dalla Corea del Nord

Poco dopo la guardia costiera giapponese ha diramato un allerta relativo ad un altro lancio di unda parte della Corea del Nord. Lo riferisce la Tass. L'ultima minaccia di Pyongyang è ...non ha precisato la distanza percorsa dai due missili. La Guardia costiera giapponese, citando il ministero della Difesa di Tokyo, ha detto che ilè probabilmente atterrato, ma ha ...... la nuova collaborazione stretta conha reso scontenti i politici più conservatori. Si teme ... Ilsorvolò il Giappone prima di atterrare in mare. Non a caso, nel documento rilasciato dalla ...... ritenuto il primobalistico intercontinentale del Paese a utilizzare propellenti solidi. ... Sia a Washington che ac'è preoccupazione su ciò che la Corea del Nord otterrebbe in cambio di ...

Nord Corea: Seul, Pyongyang ha lanciato 2 missili balistici - LaPresse LAPRESSE

Seul: due missili balistici lanciati dalla Corea del Nord Notizie - MSN Italia

Lo Stato Maggiore della Corea del Sud ha dichiarato di aver rilevato il lancio dei missili a distanza di 10 minuti l'uno dall'altro da un'area a Sunan, il sito dell'aeroporto internazionale di ...La Corea del Nord ha lanciato almeno un missile balistico non specificato verso il Mare dell'Est (Mar del Giappone), hanno detto le forze armate della Corea del Sud citate dalla Yonhap. (ANSA) ...Seul (Corea del Sud), 13 set. (LaPresse) - La Corea del Nord ha sparato due missili balistici a corto raggio verso i suoi mari orientali. Lo Stato Maggiore ...