Servizio sanitario senza medici e funzione collettiva

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Sono davvero così pochi iin Italia? Non sono così pochi: meno che in Grecia o in Portogallo, è vero, ma più che in Inghilterra e in Francia. Il first appeared on il manifesto.

...4 milioni di euro per offrire a tutta la popolazione, attraverso il Sistemaregionale, ildi 'psicologia delle cure primarie'. Dopo un ulteriore passaggio in commissione Bilancio, ......e martedì il ministro della Sanità del suo governo ha inviato un aereo di personalee ... dove ilmeteorologico nazionale aveva avvertito della possibilità di forti piogge e maltempo.... alla Asl di Pescaradi Igiene, Epidemiologia e sanità pubblica denunciando la ...'si adoperino per le verifiche e i controlli di competenza tali da assicurare la mancanza di rischio...... e alla successiva erogazione dei rimborsi delle spese sostenute dalle organizzazioni di volontariato affidatarie deldi soccorsoa partire dal 2019 e per gli anni successivi. ...

L’allarme di Remuzzi: “Il nostro sistema sanitario nazionale pian piano sta per essere dismesso Il Fatto Quotidiano

Le crepe profonde del servizio sanitario nazionale Il Manifesto

Nicolini: 'La situazione non è sotto controllo perché i numeri sono allarmanti. Dove è il commissario Valenti Venga sull'isola' ...ad eccezione dei servizi di sicurezza, sanitaria e di emergenza. La macchina della solidarieta internazionale si e gia messa in moto. Le squadre di emergenza delle Nazioni Unite si sono mobilitate per ...attraverso il Sistema sanitario regionale, il servizio di "psicologia delle cure primarie". Dopo un ulteriore passaggio in commissione Bilancio, il testo arriverà di fronte all'ultimo scoglio: il voto ...