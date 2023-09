Serie turca Bamba?ka Biri 

(Di mercoledì 13 settembre 2023) è andata in onda sul canale fox turkey dal 11 settembre 2023. Trama L’omicidio di Hamdi At?lbay, avvenuto in modo brutale nella foresta, intreccia le vite di Leyla (interpretata da Hande Erçel), una giovane procuratrice determinata a superare il suo complicato passato e a ristabilire l’ordine nella sua vita, e Kenan (interpretato da Burak Deniz), un ambizioso giornalista che gode di stabilità e fama e ora desidera ristabilire un nuovo equilibrio nella sua esistenza. Questo omicidio, tuttavia, non è solo il preludio della loro storia d’amore, ma anche la forza che svela le verità nascoste nelle loro vite. Senza rendersene conto, saranno intrappolati in un turbinio di desideri, in mezzo a interessi contrastanti, e si sentiranno irresistibilmente attratti l’uno dall’altro. Kenan si sente affascinato sin dal primo incontro dalla bellezza e dalla determinazione di Leyla. Tuttavia, ...

My Home My Destiny 2, anticipazioni episodio 8 in streaming da mercoledì 13 settembre 2023 su Mediaset Infinity: la trama e cosa succede.