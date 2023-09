Serie A | le designazioni arbitrali della 4ª giornata

LearbitraliC - Girone C Terza Giornata Audace Cerignola - Brindisi: Bordin Avellino - Foggia: Lovison Casertana - Benevento: Caldera Catania - Picerno: Delrio Giugliano - Juve ...Nella quale ci si è pesati sul campo ma senza lacerarsi : presentando unadi liste a sostegno ... Vanno lette così ledi Arianna Volante (Cassino) ed Emanuela Piroli. In entrambi i ...Calcio 2023 - 2024D Girone B Si accendono i riflettori del campionato diD . Dopo la creazione dei gironi e la composizione dei calendari, per le squadre è giunto ...relative...A. C. BRA - CITTA DI VARESE

SERIE A TIM - Designazioni 4ª Giornata - Associazione Italiana ... A.I.A - Associazione Italiana Arbitri

SERIE BKT - DESIGNAZIONI 5ª GIORNATA - Associazione Italiana ... A.I.A - Associazione Italiana Arbitri

Ecco la squadra designata per dirigere il match della squadra di Modesto Assegnata la squadra arbitrale chiamata a dirigere il match Atalanta Under 23-Giana, partita valida per la terza giornata del c ...Inter-Sampdoria Women, rese note le designazioni per la 1a giornata del campionato 2023/24: gara affidata a Gianquinto Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 1a giornata del campionato ...Torna la Serie B, dopo il turno di riposo col nuovo anno. L’Associazione Italiana Arbitri ha reso noto le designazioni relative alla prima giornata di ...