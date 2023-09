Serie A | la difesa di Pogba | “non ha mai voluto infrangere nessuna regola”

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 13 settembre 2023) 2023-09-12 08:39:17A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Raffaella Pimental’agente di Paoloha reagito alla positività del giocatore francese durante un controllo antidoping nel quale, secondo l’agenzia ANSA, sarebbe stato individuato tracce di testosterone. Aspettiamo le controanalisi e non possiamo commentare prima dei risultati Raffaella Pimienta In una breve dichiarazione a RMC SportPimienta chiede cautela per il momento, poiché devono ancora aspettare un nuovo test, e difende il calciatore della Juventus. “Stiamo aspettando le controanalisi e non possiamo commentare prima dei risultati. Quello che è certo è che Paulnon ha maialcuna.”L’agente ha detto. Paulrisulta ...