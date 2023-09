Sentenza scandalosa? Rivolta in Procura | basta favori agli immigrati

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Toh, l'hanno capito anche i magistrati. Magari non tutti, per carità: perché alla fine carta canta e, qui, a gorgheggiare è la richiesta, avanzata a fine luglio, da un pubblico ministero di Brescia, Antonio Bassolino, che ha proposto di assolvere un cittadino originario del Bangladesh, accusato di violenza domestica sulla moglie, perché «è la sua cultura». Ecco, no. E no non solo perché certi comportamenti sono inaccettabili, sia che avvengano a Dacca sia che capitino nel cuore della Lombardia, anzi, a maggior ragione se si verificano nel mondo occidentale, ma no anche perché, poi, a farci una figuraccia, a strabuzzare gli occhi e quasi a non crederci, siamo un po' tutti. Compresi i colleghi del pm di cui sopra che da ieri si ritrovano con la patata bollente in mano e (forse) gli ispettori del ministero alla porta. Ma come? Nel 2023, in Italia, la provenienza geografica diventa una ...

...gomma c'è stato" Bisogna anche ricordare che la verità giudiziaria è un'altra e che nella... 'L'intervista di Giuliano Amato è', dice la ex senatrice socialista Margherita Boniver: '..."Ignobile", "inaccettabile", "", "indegna della cultura giuridica di un paese civile". Piovono le proteste, in Toscana e non solo, sulladel gup di Firenze . "Siamo di fronte all'ennesimo caso di ...La questione è nota,ed ogni tanto torna sulle prime pagine dei giornali. Quando il 23 giugno 2023 la Corte Costituzionale si è espressa sulla materia, abbiamo tirato un mezzo sospiro di ...... dopo la lettura della. Queste invece le parole, riportate da Ansa, del legale dell' ex moglie del manager, che si era costituita parte civile nel processo: "La cosa, non per ...

Artemisia si ribella alla sentenza: “L’ennesima colpevolizzazione della vittima di uno stupro” La Repubblica Firenze.it

Ustica, da destra attacchi alle parole di Giuliano Amato Il Manifesto

Carlo Spinelli (IdD), in Italia le donne non vanno discriminate neanche se la cultura del paese di origine lo permette. Il ...Il Tar ha spostato al 1° ottobre l’apertura per uccelli e piccola selvaggina. Le reazioni di Pompignoli e Bartolini ..."L’auspicio è quello che la Giunta regionale non si faccia intimidire e ricorra al Consiglio di Stato facendo valere le proprie ragioni” ...