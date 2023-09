Semifinale pallavolo maschile a Roma | scatta la corsa ai biglietti

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Il 12 settembre per l’Italia è stato un giorno speciale: la squadra disi è guadagnata lacon la Francia dei Campionati Europei che verrà giocata agiovedì 14 settembre al Palazzo dello Sport dell’Eur. Dopo cinque set, l’Italia è riuscita a sconfiggere l’Olanda con un tie-break 3-2.: dettagli suiDopo il successo di ieri, è iniziata laaiper la. A tal proposito, però, la Federazione Italianaha reso comunicato che l’acquisto dei tagliandi per assistere alle semifinali e finali dei Campionati Europei in programma al Palazzo dello Sport dell’Eur ...

L'Italia dellamaschile ha battuto per 3 set a 2 l'Olanda, in una tesissima e avvincente partita di Quarti di Finale degli Europei. Ora gli Azzurri dovranno giocarsi lacontro la Francia. Il ct ...Lo ha detto il ct azzurro Fefè De Giorgi a Sky dopo il sofferto successo 3 - 2 sull'Olanda che ha regalato agli azzurri ladegli Europei dicon la Francia. 'Nel quarto set ...L' Italvolley maschile è inagli Europei digrazie alla vittoria contro l'Olanda al quinto set 3 - 2 (19 - 25, 25 - 17, 25 - 16, 23 - 25, 15 - 12). Ad attendere ora gli azzurri a Roma per contendersi la ...Ora,a Roma giovedì 14 settembre contro la Francia.

L'Italia soffre ma è in semifinale agli Europei, Olanda battuta 3-2: adesso c'è la Francia Sport Fanpage

FINALE Italia-Olanda 3-2 (15-12 al tie-break), gli azzurri volano in semifinale a Roma contro la Francia La Gazzetta dello Sport

Dopo una intensissima battaglia di cinque set, l'Italia ha piegato la coriacea Olanda, qualificandosi per la semifinale degli Europei di volley 2023. Giovedì 14 settembre, alle ore 21.15, gli azzurri ...Il ct molto soddisfatto della vittoria sull'Ucraina. Lukaku trascina il Belgio. Possibile squalifica per il giocatore bianconero positivo al doping. Gli azzurri della pallavolo in semifinale all'Europ ...Europei di pallavolo, l'Italia batte l'Olanda 3 a 2 e vola in semifinale dove trova la Francia. Il ct De Giorgi: «E' stata una battaglia, lo avevamo detto, e si è confermata così».