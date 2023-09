Selena Gomez terrorizzata ai VMAs | cosa è successo

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Gli MTV Video Music Awards 2023 si faranno di certo ricordare non solo per i look spettacolari della serata ma soprattutto per una performance che ha lasciato parecchi delle celebs presenti a bocca aperta. Olivia Rodrigo è infatti stata la protagonista di un’esibizione che ha lasciato particolarmente di stucco, che inquadrata dalle telecamere dello show è apparsa spaventata e confusa.durante l’esibizione di Olivia Rodrigo Gli MTV Video Music Awards del 2023 ci rimarranno impressi nella memoria per diversi motivi: per gli outfit decisamente particolari delle vip presenti alla serata, per il bacio di Taylor Swift a Damiano dei Maneskin, e soprattutto per l’espressione decisamente confusa e spaventata di ...

Best Afrobeats A Rema & Selena Gomez il premio Best Afrobeats per la collaborazione Calm Down, contenuta nell'album di debutto Rave & Roses del rapper. Best Latin Anitta, tra gli artisti che si... Jon Batiste, il Best Latin per Anitta, il Best K-Pop agli Stray Kids, il Best Afrobeats a Rema & Selena Gomez, il Group of the Year alle Blackpink e il Song of the Summer a Jung Kook ft. Latto... BEST ROCK Maneskin - "THE LONELIEST" - Arista Records BEST LATIN Anitta - "Funk Rave" - Republic Records BEST K-POP Stray Kids - "S-Class" - JYP / Republic BEST AFROBEATS Rema & Selena Gomez - "Calm Down"

Selena Gomez è incinta La cantante sfoggia una splendida forma ai Vma 2023, c'è ancora chi la critica, ma lei risponde su Instagram.Taylor Swift regina dei Video Music Awards 2023 con 9 statuette e consolida il suo posto nella storia dello show. L’artista statunitense ha conquistato il maggior numero di vittorie in una sola notte ...L'esibizione di Olivia Rodrigo durante gli ultimi Vma non è andata esattamente come previsto: sul palco, c'è stato più di qualche problema tanto da costringerla ad andar via. Ma a preoccuparsi di più ...