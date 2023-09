Scuole | traffico in tilt ma Festa assicura | “Presto torna la metro leggera”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato un primo giorno di scuola, e diversamente non poteva essere, caratterizzato ad un certo caos soprattutto in tema mobilità.intenso soprattutto nella primissima parte della mattinata, poco prima del suono della campanella, ma anche in questi minuti le macchine sembrano essere imbottigliate. A fare il punto della situazione il sindaco Gianluca, non prima di aver rinnovato gli auguri per un nuovo e proficuo anno scolastico a tutti gli studenti (LEGGI QUI). “Dopo il rientro in classe tra lunedì e martedì, da oggi tutti gli istituti hanno cominiciato regolarmente le lezioni– ricorda il Sindaco – Dalle prime sensazioni sembra una buona partenza anche rispetto alla vicenda. Ovviamente si è registrato qualche rallentamento, ma quando ci sono circa 15.000 studenti che popolano la città ...

Iniziano le, ecco che tutti, ma proprio tutti tutti si riversano in auto per le strade ... intere aree un tempo riservate allo smaltimentoora divenute di svago, con tavoli da picnic, ......queste le motivazioni che hanno spinto il sindaco di Pisciotta a rimandare l'apertura delle...comunale è interessato da un persistente flusso turistico con evidenti ripercussioni sul, ...Lo scopo è di avviare un percorso di sensibilizzazione della cittadinanza a sfruttare questa opportunità " non solo di diminuire ildavanti allema anche di fare un'esperienza più ...Sul versante del, il piano dell'Amministrazione comunale è ormai consolidato. Da lunedì, è ... Gli ausiliari dell'Acs saranno attivi principalmente nei pressi delleelementari, per ...

Frosinone, scuole e nuova viabilità: traffico in tilt e code ilmessaggero.it

Inizia la scuola, traffico nel caos a Mantova: il sindaco si scusa per il disagio La Gazzetta di Mantova

Questa mattina, 13 settembre, l’uomo è caduto sull’asfalto nei pressi del Castello del Buonconsiglio. Foto Tgr Rai ...SARONNO – È partita settimana scorsa, con una serie di manifesti affissi per le strade di Saronno – ma continuerà prossimamente nelle scuole, nei punti di aggregazione giovanile e sui ...TRENTO. Siamo al terzo giorno di scuola e il traffico è tornato a stipare le vie di Trento. Ci si impiegano anche tre quarti d'ora per scendere in collina da Povo a Cognola e anche l'accesso a ovest ...