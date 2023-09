Scuola | il covid come l' influenza | il certificato medico solo dopo 5 giorni

Leggi anche, Bassetti: 'Si preoccupano di più i giornali, ospedali scarichi' E sui timori dei presidi: 'Pensino allae lascino ai medici il loro lavoro', contagi a +44%. Eris e ...Per quanto riguarda il rischio di ripresa dei contagiconnesso all'inizio delle scuole "abbiamo predisposto un tavolo inter ministeriale con il ministero della Salute per cercare di essere ...... che hanno portato lamarchigiana ad affrontare i momenti terribili appena trascorsi (alluvione,, sisma) ed a trasformare le difficoltà in nuove opportunità, con uno sguardo fiducioso ......malattia non le ha impedito di frequentare laordinaria o di ottenere buoni voti negli anni disecondaria. Stava studiando per la maturità quando nell'agosto 2022 ha contratto il, ...

Rientro a scuola e covid, Galli: “Mascherine per gli studenti Fuori dalla scuola non la userebbero. Idea non praticabile” Orizzonte Scuola

Il direttore dell'Istituto Mario Negri: «I vaccini efficaci con le nuove varianti». Domani la pubblicazione dello studio condotto su 10mila persone della Bergamasca: così i geni “spingono” il virus ...A due giorni dal ritorno in classe per 114mila studenti gli organici sono in ordine, ma non gli spazi. Il provveditore Panzardi: “Per quest’anno ...Mascherine anti Covid a scuola Sì, no e soprattutto a richiesta. Venerdì sarà un trillare di campanelle per il rientro in classe del ‘popolo’ della scuola, che potrebbe avere un compagno di banco o d ...