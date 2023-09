Scossa di terremoto nelle Marche | magnitudo 4 1 | al momento nessuna segnalazione di danni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Alle 10.30 la terra ha tremato lunga la costa marchigiana. Ladiè stata avvertita distintamente nella zona di Ancona: sisma molto breve, ma che ha fatto tremare mobilicase e si è percepita anche al pianterreno. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha parlato di unadi 4.1 e ha colpito un’area già bersagliata da una scia sismica che prosegue dopo le due forti scosse del 9 novembre scorso (5.5 e 5.5) e l’ultimo episodio 3.7 dell’8 settembre al largo della costa anconetana alle 16.36. Non sono stati segnalati per orao disagi alle persone e ilha avuto come epicentro lo specchio d’acqua tra Pesaro e Ancona, ad una profondità di 2 chilometri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.