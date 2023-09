SCOPRIR – Mostra di Cinema Iberoamericano dal 15 al 17 settembre alla Casa del Cinema

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Torna a Romadiorganizzata dall’Instituto Cervantes Undicesima edizionedelRoma, 15 – 172023 Torna a Roma, dal 15 al 172023di, giuntasua undicesima edizione, organizzata dall’Instituto Cervantes di Roma in collaborazione con le ambasciate latinoamericane in Italia.deldi Roma verranno proiettati – a ingresso gratuito fino a esaurimento posti – film in lingua originale con sottotitoli in italiano. Una panoramica ...