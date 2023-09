Scomparsa di Kata | per i genitori è ancora viva e gli ' zii non c' entrano'

La7.it - I genitori didifendono gli zii iscritti nel registro degli indagati . "Loro non c'entrano nulla" dicono. "Incolpando la nostra famiglia ci offendono" aggiunge il padre. Mentre la ...@ema_crime Il giallo di, nuove testimonianze sul caso della bambinada Firenze ##firenze #crime #breakingnews #notiziedalmondo #notiziedelgiorno #ultimora #neipertee #...... la terra trema ancora, scossa di magnitudo 4.1 - Milano, smantellata rete internazionale narcos - Venezia, dal 2024 ticket d'ingresso in città -, parlano i genitori - Previsioni 3B ...Cinque indagati per ladella piccola: "Usciti con grossi borsoni e trolley"

Kata scomparsa a Firenze: cinque indagati per sequestro. 'Usciti dall'ex Astor con un borsone' LA NAZIONE

Caso Kata, cinque indagati per la scomparsa della bimba | Si cercano tracce di Dna nei trolley e sui rubinetti TGCOM

“Ci sono persone che sanno, hanno visto e non parlano”. “Sì, questo è sicuro. Qualcuno ha visto e non vuole parlare”. Lo ha detto la madre di Kata, Kathrinhe Alvarez , denunciando omertà tra gli ...In un incontro con la stampa organizzato davanti all’ex hotel Astor, da cui la figlia è scomparsa, Miguel Angel Romero Chicclo ... Lo ha detto il padre di Kata, Miguel Angel Romero Chicclo, in un ...Elisa Claps, Kata e Maria Chindamo: Chi l'ha visto riparte da tre casi caldissimi. Gli ospiti e gli aggiornamenti in diretta tv.