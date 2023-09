Scivola nel bosco e si ferisce ad una gamba | interviene il soccorso alpino

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Moio de’ Calvi. Un escursionista di 43 anni è caduto nelnel pomeriggio di mercoledì 13 settembre. L’uomo stava camminando sul sentiero in località Monte Torcola quando èto riportando traumi ad una, così ha chiesto l’intervento dei soccorsi perché non era più in grado di scendere a valle. Sul posto sono arrivati i tecnici della VI Delegazione Orobica del. Sul posto c’era della nebbia e quindi la centrale ha inviato sei tecnici del Cnsas – Corpo nazionalee speleologico, che hanno raggiunto l’infortunato con due mezzi fuoristrada, hanno effettuato la valutazione sanitaria e lo hanno trasportato fino all’ambulanza, per il successivo trasporto in ospedale. L’intervento si è concluso nel tardo pomeriggio.

listino principaleCnh Industrial ( - 2,86%), giù anche Interpump Group ( - 2,24%), bancari in parte in rialzo con Monte Paschi a +2,94% e Bper a +1,65%. Bene anche A2A a +1,96%. Le Borse ...A Piazza AffariCnh ( - 2,9%) mentre sono in ordine sparso le banche dopo il parere legale ...listino principale sono deboli anche Campari ( - 0,4%), dopo l'addio del suo amministratore ......includono il saldo e la giacenza media dei conti e dei libretti di risparmio attivi/estinti... confermato un ristorante galluresementre pulisce e batte la testa, grave un'anziana a Santa ...al quarto posto Annamaria Terenziani (18,8%). Più staccati tutti gli altri con Antonella ...amici) che hanno una diversa e nota connotazione politica e per questo forse adatti a sfidarsi...

Gf, Rosy Chin scivola nel trash: "È questione di anatomia". E parla delle dimensioni dei cinesi Today.it

Scivola sul Sagro, escursionista in fin di vita. Salvato dal soccorso ... LA NAZIONE

La concorrente italo cinese si lascia andare a qualche confidenza spinosa durante una chiacchierata con i coinquilini ...L’uomo, 66 anni, di Livorno, era con quattro amici ed è inciampato in un sentiero a quota 1.400 metri. Necessario l’intervento di Pegaso .Soccorsi in azione nella tarda serata di martedì 12 settembre vicino a Gossolengo per prestare aiuto a un uomo di 34 anni che, forse dopo aver bevuto troppo, è scivolato nel Rio Stradazza, un canale c ...