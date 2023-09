Scandone buona prova nello scrimmage contro Barra

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è disputata, tra le mure amiche del Palazzetto dello Sport “Giacomo Del Mauro”, la prima amichevole casalinga dell’ASD Felicebasket in preparazione al prossimo campionato interregionale di serie B. Avversari dei lupi il Centro Ester Basket, squadra napoletana di, inserita nel girone della Serie C Unica. Il match è andato in scena davanti ad un nutrito numero di spettatori incuriositi nel vedere all’opera i loro nuovi beniamini ed ha visto imporsi la compagine biancoverde con il punteggio di 88-56.degli irpini di coach Sanfilippo nonostante l’intensa preparazione dei giorni scorsi. Di certo sono ancora da rodare alcuni meccanismi e l’intesa tra i giocatori in vista dell’esordio in campionato che è previsto in trasfertala Dinamo Brindisi ...