Saronno | auto di traverso sul cavalcavia | emergenza in via Volonterio | traffico paralizzato

... intorno alle 16.30 in via Castelnuovo, a Tradate: coinvolti un'e una moto. Due le persone ferite un giovane di 22 anni e un uomo di 33 anni. La Compagnia dei Carabinieri diè stata ......Nord eper una persona investita dal treno all'altezza del passaggio a livello di Turate. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Varese e un'ambulanza con il supporto dell'...Un'con una mamma e una bimba è rimasta bloccata nell'acqua ed è stata spinta fuori dall'...prosegue quella della notte tra sabato e domenica che ha causato nuovi danni nell'area di. La ...... la Lega aveva organizzato una manifestazione affiggendo cartelli con su scritto "non vuole ... ma anche i turisti che hanno noleggiato un'. Ieri mattina è arrivato il carburante. Ma chi ...

Saronno, auto di traverso sul cavalcavia, emergenza in via ... Il Notiziario

Pronti a ripartire con “a spasso senza trapasso” di Autotorino Prima Saronno

Circolazione paralizzata questa mattina a Saronno per una emergenza in via Volonterio dove un’auto si è messa di traverso al centro del cavalcavia sulla ...La violenta rissa che si è scatenata sabato sera in pieno centro a Saronno, con protagonisti diversi stranieri, ha avuto un testimone d’eccezione, che ...SARONNO – Traffico in tilt e città paralizzata stamattina mercoledì 13 settembre a Saronno per la protesta di un’automobilista. Al momento i contorni della vicenda non sono ancora noti ...