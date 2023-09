Sanatoria sui contanti “nascosti” | il governo smentisce gli strani annunci del “Corriere”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 13 settembre 2023) E’ il “della Sera” – quotidiano che come quasi tutti ha rilevanti partecipazioni bancarie – a lanciare la notizia, in apertura e con la massima evidenza, di unaallo studio, da parte del, suie i valori non dichiarati al fisco, in gran partenelle cassette di sicurezza delle banche. Una notizia smentita categoricamente dal viceministro dell’Economia Maurizio Leo, nel giorno in cui su alcuni giornali, “Repubblica” in testa, arrivano i primi attacchi alsulla tassazione degli extraprofitti delle banche.sui, le banche e la smentita delC’è un nesso, una linea che unisce le due “comunicazioni” di fonte industriale, un segnale sui presunti trattamenti di ...