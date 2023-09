San Marco in Lamis | bambina di quattro anni rischia di soffocare | salvata da carabiniere con la manovra di Heimlich Il militare è anche vicesindaco

Il ritrovamento è avvenuto nei pressi di una colonia felina in zona via- via Belarda a Monte Colombo nel comune di Montescudo Monte Colombo. 'Facciamo un appello - scrivono i responsabili ......Zeno Vincitore del premio Mario La Cava 2023 Il romanzo "Ferrovie del Messico" di GianGriffi ... si ricordano il primo premio assoluto al 56° Concorso Letterario Internazionale "Domenichino " ...Sabato alle 21, alla Basilica diMaurizio, si terrà il concerto classico a cura della Open Orchestra diretta daReghezza. L'evento si chiuderà domenica con esibizioni di musica e danza in ...... componente dell'ufficio di Presidenza,Silvestroni. In occasione dei 70 anni dalla nascita ... Silvestroni la partecipazione del Sindaco diGiorgio a Cremano (città natale di Massimo Troisi) ...

Carabiniere salva bambina di quattro anni con la manovra di Hemlich FoggiaToday

Tram, scuola, cantieri. San Marco al fotofinish. I bus tornano in tempoper la campanella LA NAZIONE

Il giorno 12 Settembre 2023, alle ore 11:30, a Sora presso l’ospedale SS. Trinità, è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari, all’età di 55 anni, Marco Alati. I funerali saranno celebrati il giorno ...Una volta alla base del sistema imprenditoriale italiano, i valori familiari vengono tramandati e restano ancora oggi il cardine del lavoro di ...In agosto, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione di un’autovettura. Durante un inseguimento con le forze dell’ordine, che è scaturito da un tentativo di fuga a bordo di ...