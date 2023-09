Sampdoria | che sfortuna Ferrari | stagione finita Per Benedetti stop più lungo del previsto?

... per la, non sono finite. A breve infatti il club blucerchiato dovrebbe ingaggiare Pajtim Kasami , centrocampista classe 1992 svincolato dopo l'esperienza all' Olympiakos ,attualmente ...... i timori per Alex Ferrari sono stati confermati: il difensore delladovrà essere operato ... I dubbi riguardano principalmente la sua tenuta fisica, datoil centrale è reduce da 14 partite ......della Continassa Db Torino 26/09/2021 - campionato di calcio serie A / Juventus -/ foto ...bianconero - ora all'Unione Berlin - ha deciso di fare causa al club per il trattamentoha ...Sotto quell'aspetto sono contento, ma è normalese non fai gol gli avversari prendono fiducia e ... Giorgio Cittadini (Monza), Diego Coppola (Verona), Daniele Ghilardi (), Gabriele Guarino ...

Sampdoria, ecco il primo episodio del docufilm sulla nuova stagione Telenord.it

Sampdoria, su Dazn arriva il primo episodio di "Samp Inside". Tutti i ... ClubDoria46.it

Calciomercato Sampdoria, Giovanni Fabbian rappresenta un rimpianto per i blucervhiati, che hanno tentato di acquistarlo in estate Durante il calciomercato esti ...La notizia era già nell'aria, confermata da un comunicato ufficiale diramato ieri dalla Sampdoria: l'infortunio di Alex Ferrari, difensore doriano, è grave quanto previsto. Per il centrale gli esami h ...Andrea Mancini, figlio di Roberto ex ct dell'Italia ora alla guida dell'Arabia Saudita, racconta i primi passi da nuovo ds della Sampdoria. Il club blucerchiato tra le big della Serie B 2023-2024 ...