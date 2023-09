Salvini contestato da un’attivista al congresso della Lega | “Un applauso alla prossima valletta di Sanremo” | VIDEO

Il ministro delle Infrastrutture Matteoè statoda una donna con un cartello con scritto "Basta guerra a ong, governo criminale", durante il suo intervento dal palco del congresso regionale della Lega nel Lazio....ha prontamente risposto menzionando l'idea del ministro Valditara di reintrodurre il voto in condotta e ha sottolineato la differenza di approccio tra il suo partito e la sinistra: 'Noi ...'L'idea del ministro Valditara di reintrodurre il voto in condotta servirà a parecchia gente - ha proseguito, sempre sul filo dell'ironia - . E questo mi fa riflettere sul fatto che io non mi ......13 giugno 2023 il Dirigente del Servizio Sport del Comune di Ravenna Stefano Savini ha...chiaro e svolgerò ulteriori approfondimenti.' Gianfilippo Nicola Rolando Capogruppo Lega...

Salvini contestato da un’attivista al congresso Lega: “Basta guerra alle Ong” Il Fatto Quotidiano

Lega Lazio, Salvini contestato al congresso regionale - Italia - Ansa.it Agenzia ANSA

Il leader della Lega Matteo Salvini è stato contestato da un’attivista durante il congresso regionale del Carroccio nel Lazio. Durante il discorso del vicepremier e ministro delle Infrastrutture, ...Donna contesta Salvini, il leader della Lega: "Un applauso alla prossima valletta di Sanremo" Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini è stato contestato da una donna con un cartello con ...Sorpresa al congresso regionale della Lega del Lazio. Mentre era in corso l’intervento del ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini, un’attivista è entrata nella sala esibendo un ...