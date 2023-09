Salario minimo | Richetti | ' ad ottobre in aula | governo non si tiri indietro'

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Azione insieme alle altre opposizioni. ha ottenuto la calendarizzazione della legge sulper il prossimo mese di. Basta rinvii, ilnon si, è urgente trovare risposte per quei milioni di cittadini che pur lavorando vivono in condizioni di povertà”. Così Matteo, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei deputati.

I residenti delle regioni del sud auspicano un aumento degli stipendi (52 per cento), una riduzione del divario tra ricchi e poveri (33 per cento); l'introduzione del(32 per cento); ...Per quanto riguarda il delicato tema dellegale Graziani sottolinea che la Cisl teme che possa innescare una corsa al ribasso, soprattutto in una stagione di bassa crescita come quella ...Roma, 13 settembre 2023 "Altro chee superbonus, per il governo Meloni l'Italia cresce soltanto grazie al lavoro". Lo dichiara il vicepresidente vicario del gruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Raffaele Speranzon. "...Introdurre ilper legge e investire su sanità e istruzione, per fermare la violenza contro le donne, per la parità di genere. Il governo anziché tassare le rendite e tutti gli ...

La versione di Giorgia Meloni: “Riforme anche senza la sinistra”. E sul salario minimo: “Contraria a pasticci” la Repubblica

Il salario minimo in Italia: quanto è fattibile e perché ilmessaggero.it

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Azione insieme alle altre opposizioni. ha ottenuto la calendarizzazione della legge sul salario minimo per il prossimo mese di ottobre. Basta rinvii, il governo non si ...Se ci fosse una tempestività dei rinnovi si creerebbe un circolo virtuoso». Per quanto riguarda il delicato tema del salario minimo legale Graziani sottolinea che la Cisl teme che possa innescare una ...(Agenzia Vista) "Altro che salario minimo e superbonus, per il governo Meloni l'Italia cresce soltanto grazie al lavoro". Lo dichiara ...