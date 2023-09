Salario minimo | pdl tra argomenti di ottobre alla Camera | ma capigruppo non fissa data**

Irene Galletti, Presidente del Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle in Toscana Firenze, 13 settembre 2023 - Istituzione del, approvata dal Consiglio Regionale della Toscana mozione M5S 'È con grande soddisfazione che annunciamo oggi l'approvazione della mozione presentata dal Movimento 5 Stelle, che chiede ...Senatore Borghi, vi unirete o vi terrete fuori come sul'Si va dove si è invitati. Il Pd non lo ha fatto. C'è una parte del Pd che ha messo in campo un'ostracismo verso Italia Viva ma ...In questo contesto, secondo l'Inps, l'introduzione di unlegale non avrebbe un impatto rilevante. Abbonati per leggere anche Leggi i commenti

**Salario minimo: Silvestri (M5S), 'ottenuta calendarizzazione, ora no rinvii'** La Gazzetta del Mezzogiorno

Il salario minimo è la punta dell'iceberg di un tema molto più ampio Secondo Welfare

Vanno bene le proposte di legge sul salario minimo e l'estate militante nei territori che diventerà autunno, inverno e primavera militante. Ma ...Alessandro Raguseo, CEO e Co-founder di Reverse, società internazionale di headhunting e Risorse Umane, ha analizzato il fenomeno tanto discusso di recente sui tavoli della politica. “Ci si arriverà a ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra 2024, Schlein prova a compattare opposizione su proposta unitaria per la sanità ...