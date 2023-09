Salario minimo | in aula alla Camera ad ottobre

(Di mercoledì 13 settembre 2023) L'dellaesaminerà la proposta di legge sulnel prossimo mese di. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio, che ha approvato il programma di lavoro dell'Assemblea per i mesi di settembre ed. Sulla pdl di iniziativa delle opposizioni la maggioranza, prima della pausa estiva, aveva chiesto un rinvio di 60 giorni che scadono appunto a fine settembre. Una data precisa pernon è ancora stata fissata.La proposta di legge “Disposizioni per l’istituzione del” è stata depositata in Parlamento e a firmarla sono Conte, Fratoianni Richetti, Schlein, Bonelli, Magi, Evi, oltre a chi ha contribuito al testo come Maria Cecilia Guerra, l’ex ministro del lavoro Andrea ...

" L'incontro verterà su temi nazionali e locali - dichiarano dal M5S - dalla campagna per la raccolta firme per portare in Parlamento la petizione sulalle battaglie locali in difesa ...La proposta di legge sulsarà esaminata in Aula alla Camera nel mese di ottobre. A stabilirlo la conferenza dei capigruppo di Montecitorio , che ha programmato i lavori dell'Assemblea per i mesi di settembre e ...I residenti delle regioni del sud auspicano un aumento degli stipendi (52 per cento), una riduzione del divario tra ricchi e poveri (33 per cento); l'introduzione del(32 per cento); ...Per quanto riguarda il delicato tema dellegale Graziani sottolinea che la Cisl teme che possa innescare una corsa al ribasso, soprattutto in una stagione di bassa crescita come quella ...

La versione di Giorgia Meloni: “Riforme anche senza la sinistra”. E sul salario minimo: “Contraria a pasticci” la Repubblica

Il salario minimo in Italia: quanto è fattibile e perché ilmessaggero.it

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Azione insieme alle altre opposizioni. ha ottenuto la calendarizzazione della legge sul salario minimo per il prossimo mese di ottobre. Basta rinvii, il governo non si ...Se ci fosse una tempestività dei rinnovi si creerebbe un circolo virtuoso». Per quanto riguarda il delicato tema del salario minimo legale Graziani sottolinea che la Cisl teme che possa innescare una ...(Agenzia Vista) "Altro che salario minimo e superbonus, per il governo Meloni l'Italia cresce soltanto grazie al lavoro". Lo dichiara ...