Sabrina Impacciatore a Venezia è una stella sul red carpet

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 13 settembre 2023)conquista anche la Mostra del Cinema di. Apparsa in Laguna per girare la seconda stagione di Call My Agent – Italia, l’attrice ha rubato la scena. Pur non avendo partecipato attivamente all’80esima edizione della Mostra del Cinema di, la presenza dinon è passata inosservata. Complici anche i social, che hanno reso i suoi scatti in Laguna virali, l’attrice di The White Lotus è arrivata al Lido non tanto per la kermesse in corso, quanto più per girare.. Crediti: Ansa – VelvetMagSoprannominata la Madrina della Mostra,ha raggiunto il Lido nel suo abito rosso cremisi in compagnia del direttore artistico della Mostra del ...