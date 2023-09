Sabato 7 e domenica 8 ottobre torna “Urban Nature” | la festa Wwf della Natura in città

(Di mercoledì 13 settembre 2023) ROMA – arrivata alla settima edizione. L’obiettivo dell’evento, che ha ricevuto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente eSicurezza Energetica, è di rendere sempre più evidente il valoreinper il benessere delle persone, rinnovando il modo di pensare e pianificare gli spazii e favorendo azioni virtuose da parte di amministratori, comunità, cittadini, imprese, università e scuole per proteggere e incrementare la biodiversità nei sistemii. Proprio per evidenziare l’importanzainper la nostra salute e il nostro benessere, il Wwf è partito dagli ospedali pediatrici, promuovendo la creazione di vere e proprie Oasi che possano supportare il percorso terapeutico e riabilitativo dei ...

Nel Villaggio della prevenzione, allestitodalle 15.00 alle 18.00, e, dalle 9.00 alle 14.00, nella Pineta Emilio Tarabella, per ciascun partecipante alla Longevity Run gli specialisti ...... tra show, rappresentazioni lirico - teatrali ed i tradizionali caroselli dei Lancieri di Montebello (16 alle 18.45) e quello in chiusura di manifestazione dei Carabinieri (17 alle 18.... a chiudere il 24 marzo 2024 al Fabrique di Milano (quando era prevista per il 22 novembre 2023) Calendario:16 Marzo 2024 - MAMAMIA, Senigallia17 Marzo 2024 - DEMODE, Modugno (BA) ...Successivamente sarà disponibile per tutte le partite dele dellasera e tutti i big match. Con "FAN Zone" tutti i tifosi potranno condividere le emozioni del grande calcio con la ...

Musei Civici, gli appuntamenti del fine settimana Comune di Parma - Notizie

Sabato, domenica e lunedì, spettacoli, festival, ricordi Primaonline

L’autunno di Vicenza si apre all’insegna della cultura nerd e geek: con la 7° edizione di Vicenza Comics&Games, sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre 2023 alla Fiera di Vicenza. Fumetti, ...Catania aderisce alla 22esima Settimana Europea della Mobilità Sostenibile promossa dalla commissione Europea e dal ministero dell’Ambiente, con un calendario di eventi in programma dal 16 al 22 sette ...Per il derby di sabato prossimo Inter-Milan, il primo dopo la semifinale dell'ultima Champions League, Dazn ha predisposto una serie di iniziative speciali per la trasmissione in esclusiva del match.