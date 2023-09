Russia | l’incontro tra Vladimir Putin e Kim Jong-Un | «Insieme contro l’imperialismo» – Il video

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Il presidente russoe il leader nordcoreano Kim-Un si sono incontrati al centro spaziale Vostochny, nella regione russa dell’Amur, nell’Estremo Oriente russo. Secondo un corrispondente della Tass i due leader hanno avuto una breve conversazione. Successivamente,e Kim terranno negoziati nel formato esteso e, possibilmente, un inprivato. I media russi hanno pubblicato uncon la stretta di mano tra i due. Il presidente russo ha detto che aiuterà la Corea del Nord a costruire e mettere in orbita satelliti. «Grazie per averci invitato e di averci inserito nella vostra fitta agenda», ha detto Kim a. Secondo la televisione russa,sta ora mostrando a Kim le strutture del cosmodromo di Vostochny. Kim ha detto ...

Il treno blindato di Kim in Russia, "prioritari i legami con Mosca ... Agenzia ANSA