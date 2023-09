Russia | Kim incontra Putin | “Pronti ad aiutarla nella lotta all’imperialismo”

"I rapporti con lasono ''la nostra prima priorità'. ''Apprezzo l'invito'' ricevuto da Putin, ha aggiunto, affermando che la sua visita avviene ''in un periodo molto importante''. ''Ho ...Cosa chiedein cambio di armi Nel caso in cui la Corea del Nord dovesse fornire allaarmamenti,potrebbe chiedere in cambio la tecnologia avanzata per sviluppare i suoi satelliti e i ...Sostegno totale da. 'Lasi è ora sollevata in una lotta sacra per difendere la sua sovranità statale e la sua sicurezza nella lotta contro le forze egemoniche che si oppongono alla',...È iniziato alle 7:30 italiane l'incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader della Corea del NordJong - un al cosmodromo di Vostochny, in, dove è presente anche un sito di assemblaggio e lancio di razzi. Pyongyang sostiene tutte le decisioni delle autorità russe e intende rimanere al ...

Mosca, 13 settembre 2023 – E' il giorno dell'incontro tra Putin e Kim Jong-Un. Dopo una prima fase di discussioni con le delegazioni di Russia e Nord Corea, i rispettivi leader sono ora impegnati in colloqui. Il presidente russo Vladimir Putin incontra il leader nordcoreano Kim Jong Un. Nel frattempo, Pyongyang ha lanciato due missili. Kim Jong-un ha ribadito il suo sostegno alla Russia durante il colloquio con il presidente russo Vladimir Putin nel cosmodromo.