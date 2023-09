Rosy dice una cosa “antipatica” sui cinesi | “Questa è vera | devo dirla!” | la regia del Grande Fratello censura ma è tardi

(Di mercoledì 13 settembre 2023)Chin è una delle concorrenti più amate del, forse anche per il suo enorme seguito social che la rende molto più famosa e conosciuta degli altri NIP. In queste ore, la concorrente ha detto unascomoda suiuna” sui: “... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

una cosa 'antipatica' sui cinesi: "Questa è vera, devo dirla!"si è confidata con Beatrice Luzzi , parlando della sua storia personale. La concorrente ha tre figli e si è sposata due ......cinese che non sarà passata inosservata agli assidui di Tiktok ("Bacchette pronte! Cin cin da...fusion e voice over motivazionali come "vivi la vita a modo tuo e fregatene di tutto quello che...GF, Anita Olivieri non è single comeSpunta una segnalazione! I primi concorrenti non vip a entrare nella casa sono stati Paolo Masella , Giselda Torresan eChin , ai quali si sono ...Chin " voto 7 Chef, mamma, imprenditrice e moglie:sembrerebbe essere un personaggio ... Giuseppe Garibaldi " voto 5 Nascosto tra il pubblico in studio, già il suo nome lalunga: Giuseppe ...

Rosy dice una cosa antipatica sui cinesi: Devo dirla”, regia del GF ... Blog Tivvù

Grande Fratello 2023, la chef Rosy Chin tra i concorrenti: chi è Adnkronos

Rosy Chin si è resa protagonista di un commento imbarazzante al Grande Fratello. Ecco cos’è successo e cosa ha affermato.I concorrenti del Grande Fratello avrebbero paura di commettere un passo falso dentro la casa. Ecco il video ...GF, Rosy Chin: "Dico una cosa antipatica sui cinesi". E la regia non fa in tempo a staccare Rosy Chin è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello e, all’interno del programma, si è lasciata ...