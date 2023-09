Rosy Chin prima e dopo | il video confronto è spettacolare

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Tempo faha condiviso un, in cui mostra iltra come eradel 2020 e com’è oggi, che ha perso molti chili, intraprendendo un persorso certamente difficile, ma soddisfacente. La chef di origini cinesi, che attualmente è nel cast del Grande Fratello 2023, ha spiegato più volte di aver avuto disturbi alimentari. La ragazza sui social a commento delha voluto aggiungere: “Oggi sono due anni della nuova me. A volte ci vuole coraggio per essere felici, di raccogliere un momento ordinario e trasformarlo in epico. Ci vuol coraggio a ridere di gusto di fronte a questa vita, ci vuole tanta forza per scartare il negativo e portare dentro solo il meglio, conservare solo l’essenza della ...