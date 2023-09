Rosica il Milan | ecco il pazzesco gol di De Keteleare contro il Belgio | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Charles De Ketelaere ha solo 22 anni e un potenziale ancora tutto da scoprire. Il talentuoso trequartista non può essere quel ragazzo spaventato che a San Siro non riusciva a stoppare un pallone. E Giampiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, lo ha capito fin da subito. Tanto da convincere la sua dirigenza a prenderlo dalcon la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a meno di 30 milioni di euro, bonus inclusi. Se la permanenza del belga dovesse essere confermata potrebbe trattarsi dell'ennesimo affare in casa Dea, dato che i rossoneri lo prelevarono appena l'anno scorso per 35 milioni. CDK, dopo aver segnato la sua prima rete in Serie A, ha timbrato il cartellino anche nella vittoria del suosull'Estonia per 5 a 0. Subentrato a metà della ripresa al posto di Trossard (che aveva messo a segno la seconda rete), il ...