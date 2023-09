Romania-Kosovo interrotta per un’ora | striscioni offensivi | Rrahmani lascia il campo

(Di mercoledì 13 settembre 2023)gara valida per le qualificazioni a Euro 2024, cori e: il capitanoha abbandonato il terreno di gioco. Euro 2024 – Caos durante, match valido per le qualificazioni agli Europei 2024. La partita è stataper oltrea causa di cori edi stampo nazionalista da parte dei tifosi di casa contro la nazionale kosovara. In particolare, dagli spalti si sono levati cori “è Serbia” e uno striscione con la stessa scritta. Il capitano dele difensore del Napoli, Amir, ha così deciso di abbandonare ilin segno di ...

... causato dalla sospensione nel primo tempo per cori e striscioni razzisti dei tifosi di casa, il difensore del Napoli in campo nella gara di qualificazione europeaterminata 2 - 0. ...Ottantacinque giorni senza segnare un gol. Ma la maglia dellaa Valentin Mihil ha restituito il sorriso e permesso di spezzare un digiuno durato il tempo ... alla rete contro il, nell'...Svizzera : 14 punti (6 partite giocate): 12 punti (6) Israele : 11 punti (6): 4 punti (6) Bielorussia : 4 punti (6) Andorra : 2 puntiArriva una sconfitta per ilnella gara con lache è stata a lungo interrotta per un coro e uno striscione vergognoso.2 - 0 Finisce 2 - 0 con i gol messi a segno da Stanciu e Mihaila. Rrahmani è rimasto in campo per tutto il match rimediando anche un'ammonizione. Tutte le news sul calciomercato Napoli ...

Nel 2008 il Kosovo ha proclamato la propria indipendenza dalla Serbia, la quale però ha sempre continuato a considerarlo come parte del suo territorio. La Romania è un alleato della Serbia, oltre a ...Dopo aver fischiato l'inno del Kosovo e aver inneggiato alla Serbia, i tifosi di casa hanno esposto uno striscione su cui c'era scritto: "Kosovo è Serbia".