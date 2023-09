Roma | si torna a sparare in periferia | 32enne gambizzato a Ponte di Nona

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 13 settembre 2023)-Sialladella Capitale. Unitaliano è stato infatti soccorso poco prima di mezzanotte in strada, in via Alberto Luthuli adi, con una ferita d'arma da fuoco al polpaccio sinistro. A chiamare i poliziotti delle volanti, intervenuti sul posto, sono state alcune persone che hanno trovato il ragazzo in strada. Trasportato al policlinico Casilino, non è in gravi condizioni. Indagini sono in corso da parte degli agenti del Commissariato Prenestino.