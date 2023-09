Roma | gemelli di 76 anni trovati morti in casa Aperto un fascicolo per omicidio colposo

(Di mercoledì 13 settembre 2023) , ma potrebbe trattarsi di un dramma della solitudine Duedi 76sono stati riprivi di vita nella loro abitazione. I due conducevano una vita ritirata e in quasi totale solitudine. Ad accorgersi del loro decesso sono state le forze di polizia allertate da una vicina diche ha avvertito un forte odore provenire dalla loro abitazione. Il ritrovamento è avvenuto lunedì scorso nel quartiere Quadraro di. Al loro ingresso inle autorità e i soccorsi non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Alberto e Giancarlo Stillo, classe 1947. Potrebbe trattarsi di un dramma della solitudine, ma per scongiurare ogni ipotesi e per verificare che non vi siano responsabilità di terzi è statounper ...

E' avvolto nel mistero il caso dei due, trovati morti in un appartamento al Quadraro , a. Di loro si conosce poco, se non il fatto che sono morti nello stesso modo in cui hanno vissuto: insieme ed isolati dal resto del mondo. ...Dramma della solitudine a. Duedi 76 anni sono stati trovati morti in un appartamento di via Licinio Murena, in zona Don Bosco. L'allarme da parte di una vicina che, non vedendoli da giorni e sentendo cattivo ...La tragica scoperta dei cadaveri dei dueI due uomini non avevano parenti né amici, infatti nessuno si era accorto della loro assenza. Ad accorgersene però è stata una vicina di casa che ha ...Poi ho pensato si riferissero alle città del sud, o a, perché vivo da ventisei anni a Milano e ... Poi oggi, primo giorno di scuola dei miei figli piccoli, iChiara e Francesco, ho deciso ...

Prevenzione, sport e natura: il 23 e 24 settembre la Longevity Run ... Policlinico Gemelli

Stay alive, Danacol di Danone e Policlinico Gemelli lanciano il mese ... Policlinico Gemelli

E' avvolto nel mistero il rinvenimento dei cadaveri di due gemelli in un appartamento al Quadraro. Di loro si conosce poco, se non il fatto che sono morti ...Due anziani gemelli di 78 anni sono stati trovati morti all’interno della loro casa in via Licinio Murena, nella zona di Don Bosco. Le forze dell’ordine sono intervenute su allarme lanciato da una ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...