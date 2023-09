Roma | “frigo tax” nei supermercati | le bevande fresche costano fino al 40% in più | scontrino virale

(Di mercoledì 13 settembre 2023) La “tax”, tassa sulo tassa sul freddo, è la novità arrivata da poco in diversidella Capitale, dove leinal 40% in più rispetto a quelle a temperatura ambiente prese dallo scaffale. È la trovata dei gestori per far fronte al caro bollette e al ri

E qualcuno ha già pensato bene di chiamare "tax" l'ultima voce comparsa sullo scontrino fiscale rilasciato da diversi supermercati di. Ecco di cosa si tratta. Latax sulle bevande ...Leggi Anche Venezia dice sì al ticket d'accesso in città, partirà nel 2024 Come riporta il Corriere della Sera , presso la Conad di via Archimede, ad esempio, un'aranciata che a temperatura ambiente ...Quelè un po' la metafora della sua vita: pienissima di lavoro, amici, libri, tanto che per ... Forse è nel mio Dna: mia nonna, arrivata adalla Ciociaria, faceva volontariato per le ragazze ...Estratto dell'articolo di www.blitzquotidiano.it repartoin un supermercato In molti supermercati diè arrivata la 'tax', ovvero un sovrapprezzo di venti centesimi sulle bevande conservate in frigorifero. Nella maggior parte dei ...

Roma: frigo tax negli scontrini, le bibite costano fino a 40% in più Scatti di Gusto

Roma, sugli scontrini dei supermercati spunta la frigo tax: sovrapprezzo per le bevande fredde TGCOM

Nei supermercati le bevande fredde conservate in frigorifero costano di più di quelle sugli scaffali. E a Roma sugli scontrini spunta una nuova voce ...Nelle ultime ore si parla della frigo tax, un aumento di costo delle bevande fredde applicato da alcuni supermercati a Roma. Ecco cos'è.Nell'estate degli scontrini folli in bar e ristoranti, ecco spuntare un'anomalia all'interno dei supermercati. In molti supermercati della Capitale, infatti spunta una tassa ...