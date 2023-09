Roma | Enel è il nuovo energy sponsor dei giallorossi

(Di mercoledì 13 settembre 2023) L’è ildella: sarà presenti sui led a bordocampo, sui maxischermi e sui backdrop utilizzati per le interviste Laha un. Ihanno chiuso un accordo con, che sarà presente sui led a bordocampo, sui maxischermi e sui backdrop utilizzati per le interviste. Di seguito le dichiarazioni di Michael Wandell, Chief Commercial & Brand Officer del club e Roberto Deambrogio, Head of Communications di. WANDELL – «Siamo estremamente orgogliosi di accoglierenella famiglia dei nostri partner. Presente in ogni angolo del mondo,è rinomata come punto di riferimento nel ...

Tutta l'energia dial fianco dell'AS: il Gruppo diventa Official Energy Partner del club giallorosso per accompagnarlo nel percorso di sostenibilita' grazie a servizi e soluzioni integrati per l'...... in qualita' di Energy partner, alcune delle principali societa' sportive del campionato di Serie A che come l'ASerano interessate a lavorare conper raggiungere insieme questo sfidante ...diventa Official Energy Partner della. Una partnership che accompagnerà i giallorossi 'nel percorso di sostenibilità grazie a servizi e soluzioni integrati per l'elettrificazione dei consumi ...'L'ASè lieta di annunciare la nuova partnership con, che diventa Official Energy Partner del Club. Tutta l'energia dial fianco dell'AS: il Gruppo diventa Official Energy Partner del club giallorosso per accompagnarlo nel percorso di sostenibilità grazie a servizi e soluzioni integrati per l'...

Roma, Enel diventa Official Energy Partner del club ForzaRoma.info

Ufficiale: Enel diventa 'Official Energy Partner' della Roma. Wandell: "Due brand iconici" (COMUNICATO) LAROMA24

A differenza di tante altre occasioni, quella di oggi non è una seduta brillante per Enel. La quotata del settore utility sta infatti perdendo oltre 2 punti percentuali contro un Ftse Mib che segna un ...Nuova partnership per la Roma. Enel è infatti diventata Official Energy Partner del club giallorosso, per accompagnarlo nel percorso di sostenibilità grazie a servizi e ...Comunicato: Enel è il nuovo Official Energy Partner dell'AS Roma - A.S. Roma - La nota dell'AS Roma: L’AS Roma è lieta di annunciare la nuova partnership co... - Marione.net - La ControInformazione Gi ...