Roberto Giachetti | “Gratteri a Napoli? Si sente Mazinga | solidarietà ai napoletani”

"Deputati imbeccati dagli indagati", ha detto provocando le proteste alla Camera del deputato di Italia Viva. A Catanzaro, Gratteri ha anche messo sotto inchiesta (e chiesto l'...Alle 21 "(In)giustizia: riformarla si puo'", con il ministro Carlo Nordio e(deputato Iv). Venerdì 15 settenbre alle ore 18 "Una Sanità gratuita e universale: come sta il nostro ...... le dichiarazioni rilasciate dallo stesso magistrato di Catanzaro lo scorso 30 maggio alla V commissione del Csm fanno infuriare il deputato di Azione - Italia vivae rischiano di ...Lo ha affermato il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, intervenendo alla Camera dopo la richiesta formulata alla presidenza da, di Italia viva.

Roberto Giachetti: “Gratteri a Napoli Si sente Mazinga, solidarietà ... L'HuffPost

Il deputato Giachetti in Aula: "Camera tuteli prerogative parlamentari ... Il Dispaccio

Proprio ieri alla Camera il deputato Iv aveva denunciato l’attacco del procuratore alle prerogative parlamentari: “Che lo abbiamo promosso alla procura di Napoli, dimostra la degenerazione nel ...Bocciato un anno fa come procuratore nazionale antimafia, Gratteri ottiene il riconoscimento per una carriera in trincea contro la ‘ndrangheta, riconosciuta ...Giachetti (Iv) rilancia le sue vecchie dichiarazioni. Oggi il voto in Csm «Non mi faccio intimidire da un Parlamento che si fa dettare le interrogazioni dagli indagati di mafia». Alla vigilia della pr ...