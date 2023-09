Rinnovamento de La pupa e il secchione | nuovo conduttore e giuria

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 13 settembre 2023) La nuova serie de ‘Lae il‘ è in fase di registrazione, con un, Enrico Papi, e un look completamente rivisitato. Il programma si sta muovendo verso una impostazione più sobria, con una prudenza particolare per evitare una deriva trash. Enrico Papi prende le redini de “Lae il”:look e un approccio più sobrio Il popolare programma di varietà “Lae il” ha subito un significativo cambiamento di. Dopo l’addio di Barbara D’Urso, ilvolto alla guida del programma è Enrico Papi. Con la sua esperienza e carisma, Papi è pronto a portare una ventata di novità al programma, mantenendo però l’essenza che lo ha reso così amato ...