Ricordando Battisti | Maria Corleone o Nikita? La tv del 13 settembre

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Per la prima serata in tv, mercoledì 13su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il documentario “Lucio per amico.”. Attraverso le testimonianze di chi lo ha conosciuto, si racconterà chi era Luciocome uomo, cosa c’era dietro la sua musica e le sue canzoni, e anche come queste facevano parte della sua vita. Pietruccio Montalbetti, Roby Matano, Gianni Dall’Aglio, Mario Lavezzi, Franco Daldello, Mara Maionchi, Caterina Caselli, Adriano Pappalardo, Franco Mussida e Tony Cicco, accompagnano il pubblico per illuminare il ‘mistero’, quello di un artista di enorme importanza che ha rifiutato la visibilità per essere soltanto se stesso. Testimone d’eccezione è Giulio Rapetti, in arte Mogol, il compagno d’arte e d’avventura, quello che lo ha aiutato a diventare il ...

È un giorno come un altro, quello voluto dalla Rai, un giorno scelto fra tanti tutti uguali, per mandare in onda "Lucio per amico". Il documentario, cui la famiglia del cantautore, per coerenza e ferma volontà di privacy, non ha prestato alcun contributo, verrà trasmesso su RaiUno nella prima serata di mercoledì 13 settembre 2023.

Ogni 9 settembre ricorrono i ricordi di Lucio Battisti, uno dei cantautori, compositori, polistrumentisti e produttori discografici italiani più noti. Nato a Poggio Bustone nel 1943, l'artista è scomparso il 9 settembre 1998. A 25 anni dalla morte un documentario della regista Maite Carpio, in onda in prima serata su Rai1, racconta il fenomeno Battisti con filmati inediti e la testimonianza-guida dell'ex sodale Mogol.