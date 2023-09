Rfi | nodo intermodale di Brindisi | pubblicato bando per 35 milioni di euro

... Michele Emiliano , alla notizia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del bando di gara per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per il 'intermodale ...... il bando di gara per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per il "intermodale ... COMUNICATO STAMPAShare this on WhatsApp*** Circolazione ferroviaria interrotta, dalle ore 11.40, neldi Torino tra Porta Susa e Stura , per l'investimento mortale di una persona da parte di un treno....quella dell'addetto di, Antonio Massa, indagato, che dà le indicazioni alla squadra al lavoro sui binari senza l'autorizzazione della centrale e con i treni ancora in circolazione. Ildell'...

Nodo di Firenze, dalle ore 10.15 circolazione tornata regolare tra ... RFI

Pubblicato bando di gara per per il nodo intermodale di Brindisi RFI

Collegamento tra rete ferroviaria e retroporto. Fondi Pnrr. Procedura aperta. Possibilità di incarichi opzionali. Offerte entro il 7 novembre...L’obiettivo è quello di convogliare il traffico delle merci sui raccordi e la banchina portuale di Costa Morena tramite la dorsale ASI esistente- e di snellire le attività di terminalizzazione dei ...Il progetto prevede il completamento e l’attrezzaggio tecnologico della nuova stazione “Brindisi Intermodale”, che avrà 4 binari centralizzati a modulo 750 metri per arrivo e partenza treni merci ...