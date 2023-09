(Di mercoledì 13 settembre 2023)scalda i motori: l’ex Bragantino sta lavorando forte al Konami Center, voglioso di esordire con la maglia del suo nuovo club. Settimane di duro lavoro per, il centrale brasiliano è all’opera per convincere Rudi Garcia a donargli una maglia da titolare nella trasferta di Genova. Per il classe 2001, al momento, zero minuti giocati: troppo poco il tempo avuto a disposizione dal difensore, arrivato a soli sette giorni dall’esordio con il Frosinone e da un calcio totalmente diverso sotto l’aspetto tattico. Il predecessore di lusso L’ambientamento del brasiliano, però, sembra procedere per il verso giusto:si sta man mano integrando negli schemi e nell’idea di gioco del tecnico francese, incrementando inoltre il feeling con i compagni.ha: è l’ex ...

, così il Napoli lo ha pescato Perchénon sta giocando La differenza con Kim Ibanez - Napoli, ilCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, ...è un ottimo giocatore, molto tecnico, dal gran fisico, deciso negli interventi, molto preciso, ma deve contenersi negli interventi. Garcia è un signore, un ottimo tecnico, non ha la cazzimma di ...Gabri Veiga ha preferito il Napoli alla concorrenza di Real, City e Chelsea: ildi mercato sul centrocampista spagnolo Ormai è fatta, Gabri Veiga sarà un nuovo ...nuovi come quelli die ..., nuovo acquisto del Napoli (LaPresse) - Calciomercato.itPer molti non una primissima scelta, ... ha infatti dichiarato ai giornalisti, per poi aggiungere un piccolosulla trattativa ...

Retroscena Natan: “Ha preso la casa di un grande ex Napoli”, di chi si tratta Spazio Napoli

Calciomercato Napoli: retroscena Natan, una clausola cambia tutto Stop and Goal

Natan spera di avere l’occasione per fare il suo esordio con la maglia partenopea, dopo i problemi avuti nel reparto difensivo contro la Lazio. Lodovico Spinosi, intermediario della trattativa, ha ...Il pressing che aveva messo in atto il Fenerbahce per portarlo via dall’Italia (contratto di tre anni da 3,5 milioni di euro a stagione) ormai è solo un ricordo. Krunic, al termine della sessione ...Natan lo conoscevo dalla tribuna avendolo visto giocare ... Parliamo di un ragazzo intelligente, adatterà il suo calcio a quello degli azzurri. Ibanez-Napoli, il retroscena Ibanez piaceva al Napoli