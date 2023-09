Retromarcia in tangenziale | denunciato

In questo video della Polizia di Stato l'incredibile episodio dell'auto che viaggia incontrosenso. L'uomo alla guida, un cittadino ...Napoli . E' accaduto nella giornata di domenica 10 settembre: il conducente di una Jeep Renegade di colore grigio si è immesso sulladi Napoli percorrendo inlo svincolo di uscita di Secondigliano. Una volta giunto sulla carreggiata ha proseguito la circolazione inin direzione Pozzuoli ...NAPOLI. È stato identificato l'uomo alla guida di un'auto che, domenica 10 settembre, ha percorso ladi Napoli in. Si tratta di un uomo di nazionalità georgiana di 43 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio e destinatario di un obbligo di soggiorno nel comune di ...Dopo il video del suv in, anch'esso pubblicato dal deputato sui suoi canali social, ne spunta un altro che appunto riprende una auto percorrere incurve e rotatorie, stavolta ...

La Polizia Stradale di Fuorigrotta, anche grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza della Tangenziale, sono riusciti a ricostruire l'intera vicenda. Identificato l'uomo alla guida: si tratta di un georgiano di 43 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio e destinatario di un obbligo di soggiorno nel comune. Multa da 944 euro all'autista del Suv.