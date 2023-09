Renzi umilia il compagno Landini | valanga contro la falsa retorica del sindacalista

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Il licenziamento dello storico portavoce della Cgil Massimo Gibelli “per giustificato motivo oggettivo”, voluto dal segretario Maurizio, ha trascinato con sé una forte polemica sul Jobs Act. Nonostante il numero uno del sindacato abbia ammesso di non aver utilizzato le norme previste dalla riforma del Governodatata 2015, l'ex Presidente del Consiglio nel suo editoriale sul Riformista ha sferrato un duro attacco al “”. Intervenuto nello studio di l'Aria Che Tira, programma in onda su La7, Matteoha spiegato il perché della sua mossa: “Mauriziomi ha dipinto come un mostro per anni a causa del Jobs Act, dicendo che levava diritti. E poi scopriamo che la Cgil licenzia.” Insomma, ciò che contesta il leader di Italia Viva è la mancata coerenza: ...