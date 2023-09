Red Bull | svelata tutta la verità sulle differenza tra la macchina di Verstappen e quella di Perez | incredibile

In occasione delFormula Nürburgring, Sebastian Vettel è stato intervistato da Sky Sport F1, parlando anche di un suo possibile ritorno: ' Non posso dire di no, in realtà non puoi saperlo. Se avessi chiesto a ...Dopo qualche piano A saltato (come ad esempio Danso e Kilman), ecco arrivare Natan Bernardo de Sousa, centrale difensivo classe 2001 proveniente dalBragantino (Brasile). Proprio Natan oggi ...I sei team: Emirates Team New Zealand, Ineos Britannia, Luna Rossa Prada Pirelli, American Magic, AlinghiRacing, Orient Express Racing Team, da venerdì 15 a domenica 17 settembre, ...Waché, direttore tecnico, punta il dito contro Aston Martin e Mercedes, ma si vocifera che la direttiva tecnica 018 , riguardante anche beam wing e ala posteriore, non sia ininfluente ...

Ecco le considerazioni di un ex pilota e campione di Formula 1, Villeneuve sulla differenza tra Verstappen e Perez ...L’indiscrezione ha avuto un seguito. Alla vigilia del week end del GP d’Italia, tappa del Mondiale 2023 di F1 a Monza, era arrivata una notizia importante. Come riportato da Motorsport.com, la FIA ave ...Il Barone Rampante Racing Team ha ottenuto un ottimo terzo posto in gara uno, mentre in gara due è stato penalizzato dalla Safety Car ...