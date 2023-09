Recensione Lies of P | le bugie hanno… il naso lungo!

(Di mercoledì 13 settembre 2023) In questaandremo a scoprire tutti i dettagli e i segreti diof P. Preparatevi ad immergervi in questa particolare versione del mondo di Collodi Noi,of P, già lo avevamo incontrato, ormai qualche mese fa, quando l’estate ancora era alle porte. Ora l’estate volge al termine e porta con sé un senso di malinconia e staticità che solo settembre è in grado di offrire. Non a caso, dunque, un videogioco così pregno di malinconia e cupidigia verrà rilasciato proprio a settembre, con precisione il prossimo 19 settembre.of P riesce a trascinarvi in un mondo tanto delizioso quanto tetro e lo fa con una struttura di gameplay molto semplice, forse a tratti fin troppo ed un’atmosfera ed un comparto artistico invidiabili. Una versione del mondo raccontato da Carlo Collodi decisamente non convenzionale. ...

of P ha qualche difetto fastidioso, e non ha i colpi di genio visti in Bloodborne , il level design di Sekiro: Shadows Die Twice ( Voto: 9 -) o la mole di contenuti di Elden Ring , ...FromSoftware non li denunciare, ti prego!Of P è la summa di tutto quello che ha reso celebri le varie opere di FromSoftware, al punto che la sottile linea fra ispirazione e plagio risulta, ...

Lies of P, il soulslike ispirato al mondo di Pinocchio, prende molto in prestito dai suoi omologhi. Quanto tempo occorre per finire la storia principale Lies of P sta per arrivare e promette di tener ...Con la release date imminente, arrivano i primi pareri della stampa internazionale per Lies of P, il nuovo soulslike di Neowiz Games. Non basta infatti prendere i più iconici cliché del genere (quali la perdita di risorse alla morte, l'alta difficoltà e la ...