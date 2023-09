Rcs | Cairo | M&A solo se opportunita' vera | focus su crescita interna

di, Urbano, commenta il rafforzamento del polo editoriale della famiglia Angelucci (che controlla, tra le altre testate, i quotidiani Libero, Il Tempo e Il Giornale).'Cosi' come fatto dal New York Times' . 'Si', ma l'M&A devi farlo con opportunita' vere'. Cosi' il presidente e a.d. di, Urbano, a chi gli chiedeva dell'ipotesi che il gruppo editoriale realizzasse nuove acquisizioni. 'Se uno pensa ai giornali locali - prosegue - li'potrebbe crescere, avendo noi una ...Sul fronte pubblicitario,sta registrando 'una buona tendenza'. Cosi' il presidente e a.d. del gruppo editoriale, Urbano, parlando del trend della raccolta. Anche per il canale tv La7 (controllato dalla holding...die patron del Torino Calcio, Urbano, a chi gli chiedeva dello stallo nelle trattative per i diritti tv della Serie A con i tre broadcaster Sky, Dazn e Mediaset. Quanto al valore economico ...

Rcs, adesso Cairo compra. Ecco cosa l'editore ha messo nel mirino ... Milano Finanza

Cairo sui diritti tv: "Serie A ancora molto attrattiva. Un canale della Lega Bella idea" La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Il Giro d'Italia 2024 nascerà a Trento: come anticipa oggi il quotidano L'Adige, la corsa rosa sarà presentata In pompa magna il 13 ottobre nel corso della settima edizione del Festival dello sport, a ...Gremita la Chiesa della Collegiata per l'ultimo saluto al patron di Elah-Dufour-Novi. Presente anche Urbano Cairo, presidente di Rcs ...