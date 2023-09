Raspadori | se avesse segnato sarebbe stata una partita memorabile Gazzetta

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Giacomoha giocato dal primo minuto come centravanti nel match tra Italia-Ucraina, vinto dagli Azzurri 2-1. Per ladello Sport, la suaè da 6,5: “Setrovato il gol, che meritava,una. Un gol sbagliato, un tiro sfiorato dal portiere, movimenti da attaccante moderno, intelligenza tattica superiore”. Lo stesso voto gli dà anche Tuttosport, scrivendo di lui: “Arretra per accorciare e ricevere palla, la smista rapidamente. Si auto-cotruisce una buona occasione al 10, ma spara alto. Pure ad inizio ripresa, si divora un gol”. E’ un 6,5 anche per il Corriere dello Sport, che esaltada falso nueve: “Doppio palleggio, col primo ruba il pallone all’avversario, col ...

...tre gol nitidi eppure fornire una buona prestazione Evidentemente sì se sei Giacomoin ... Tutto bello, sesegnato le tre occasioni che gli sono capitate. Motivo per cui il giudizio ...Anche Gnonto e Retegui, subentati a Zaccagni e, non hanno tirato in porta, ma Gnonto ha ... Perché, nonostante Ciro Immobileritrovato la porta contro la Macedonia, l'ha tolto dal ...Difeso dal presidente Gravina, Mancini rimase sulla panchina di Coverciano:lasciato allora, ... Zaccagni (o), sodale di Immobile, è il sostituto dichiarato: il ct va sul sicuro nell'...... anche al giocatore" Spalletti ha parlato di una Nazionale che può puntare anche sucome ... Sevinto contro gli spagnoli oggi staremo parlando di una Roma che, in due anni, ha ...

Napoli, visto che Raspadori Non segna ma apre spazi di lusso ... Calciomercato.com

L’Italia s’è desta, Raspadori da centravanti vince e convince: le pagelle CalcioNapoli1926.it

Giacomo Raspadori ha una grande opportunità di partire titolare. Il suo stile di gioco potrebbe essere cruciale per creare spazi e opportunità di gol. Mario Rui Torna in Difesa Un altro ritorno atteso ...ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - Politano out col Genoa, Garcia studia tre valide alternative. L'edizione odierna del quotidiano ha posto l'attenzione, non solo ...Si possono sbagliare tre gol nitidi eppure fornire una buona prestazione Evidentemente sì se sei Giacomo Raspadori in Italia-Ucraina. Schierato da 9 della sua neonata creatura da Spalletti, il giocat ...