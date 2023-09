Rapina e sequestro di persona a Marcianise | arrestato un 34enne

(Di mercoledì 13 settembre 2023)di. L’uomo avrebbeto e sequestrato un addetto alla sicurezza di un centro commercialedi. Questa mattina la Polizia di Stato della Questura di Caserta ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Ad emettere il provvedimento il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della locale Procura. A finire ai domiciliari per effetto del provvedimento cautelare un trentaquattrenne residente nella provincia di Napoli. L’indagato è ritenuto gravemente indiziato del reato dia mano armata edi ...

...ematica l'11 giugno in occasione della perquisizione effettuata il giorno seguente il... tentativi di estorsione e, episodi avvenuti tra il novembre 2022 e il 28 maggio 2023, e di ...Per due di loro, maggiorenni, il pm ha chiesto il rinvio a giudizio perdi persona,aggravata, indebito utilizzo di carte di credito e porto di oggetti atti a offendere . L'unico ...Al centro del processo ci sono le accuse di lesioni eper un'aggressione in via Settala ... La sua decisione di non denunciare ile pestaggio subito, secondo la procura, nasce da una '...... favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione,ed estorsione. Ildi eroina in Svizzera fa scattare le indagini Il provvedimento scaturisce dagli esiti di un'articolata attività ...

Rapito e torturato per essere uscito e aver denunciato la Qbr. «Obbligato a scusarmi» VeronaSera

Verona, denuncia una gang di giovani: ragazzo di 20 anni viene rapito e poi torturato e frustato per una notte il Resto del Carlino

Quattro giovani tra i 18 e i 30 anni avrebbero rapito e torturato un ragazzo di 20 anni a Verona. I membri della famigerata baby gang «Qbr» ora sono stati portati in carcere.Il 21enne è anche a processo davanti alla settima penale, con l'altro noto trapper Baby Gang e altri giovani, per una sparatoria nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, vicino a ...Questa mattina, mercoledì 13 settembre, i carabinieri hanno arrestato 24 persone per traffico internazionale di droga e sfruttamento della prostituzione ...