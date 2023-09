Rapimento Kata | lo sfogo dei genitori | “I pm non trovano niente e incolpano la nostra famiglia | così ci offendono”

(Di mercoledì 13 settembre 2023), lodeidella bambina Dopo la possibile svolta sulla scomparsa dileya, la bambina di origini peruviane rapita il 10 giugno scorso all’ex hotel Astor di Firenze, con l’iscrizione nel registro degli indagati di cinque ex occupanti dell’albergo, arriva lodeidella piccola. In una conferenza stampa che si è tenuta nella mattinata di mercoledì 13 settembre, Katherine Alvarez e Miguel Angel Romero Chicclo, rispettivamente madre e padre di, hanno commentato le indagini e difeso la propria, finita al centro dei sospetti. “Quel giorno tornata all’ex Hotel Astor dal lavoro ho avuto una sensazione strana. Non so cosa pensare su mio fratello e mio cognato, spero esca la verità e che ...

La mamma di Kata ha rivolto un appello anche alla ... "sono stanca dopo tre mesi senza sapere nulla". Macchie di sangue nei lavandini di tre stanze dell'ex Astor: la bimba è stata ferita. L'ipotesi che Kata sia stata portata via dentro una grande valigia. Nuovo sopralluogo in via Maragliano.

I genitori hanno tenuto una conferenza stampa dopo la notizia dei cinque indagati per la scomparsa della bambina: "Ho detto tutta la verità". Anche i genitori di Kata, in particolare la madre Katfrina Alvarez, la prima ad accorgersi della sua scomparsa, sono fermamente convinti dell'ipotesi rapimento. Al momento sono in tutto 5 gli iscritti. «Siamo con l'angoscia, indagare mio fratello e mio cognato mi fa pensare che se non trovano niente vogliono mettere nei guai noi», ha aggiunto il padre dopo la svolta nelle indagini di ieri.